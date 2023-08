Saisonale Trends

Die Handelsstrategie "Saisonalitäten am Markt" ist eine bewährte Methode, die auf der Analyse wiederkehrender saisonaler Trends von Rohstoffen und Indizes basiert. Diese Strategie nutzt die Tatsache aus, dass bestimmte Vermögenswerte in bestimmten Zeiträumen des Jahres historisch gesehen tendenziell besser abschneiden. Ein prominentes Beispiel für diese Saisonalität ist die sogenannte Jahresendrally, bei der gegen Ende des Jahres ein steigender Aktienkurs zu beobachten ist. Die Auswahl der Rohstoffe und Indizes, die in das Portfolio aufgenommen werden, erfolgt auf der Grundlage von umfangreichen historischen Daten und Analysen. Dies bedeutet, dass die Kursentwicklung über mehrere Jahre hinweg untersucht wurde, um die Zeiträume zu identifizieren, in denen die jeweiligen Vermögenswerte historisch gesehen am besten abschneiden. Auf dieser Grundlage werden dann gezielte Handelsentscheidungen getroffen. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Handelsstrategie ist das Geld- und Risikomanagement. Hierbei ist hervorzuheben, dass keine einzelne Position mehr als 50% des gesamten Portfolios ausmacht. Dieses Risikolimit dient dazu, Verluste zu begrenzen und sicherzustellen, dass das Portfolio nicht zu stark von der Performance eines einzelnen Vermögenswerts abhängig ist.