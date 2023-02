Trading Short Only

Dieses Wikifolio partizipiert ausschließlich an fallenden Kursen des Aktienindex DAX. Es soll lediglich der Absicherung von Investmentportfolios dienen (Hedging) und ist nur zur Diversifizierung gedacht. Die Strategie sieht eine Position bei anhaltend fallenden Kursen vor, die aktiv nach technischen Faktoren gesteuert wird. Da Aktienkurse für gewöhnlich nur in kurzen Zeitintervallen fallen und ansonsten entweder in Preiskorridoren seitwärts laufen oder steigen, wird in diesem Wikifolio die meiste Zeit über keine Position gehalten werden. Die Haltedauer ist daher als kurzfristig anzusehen. Die Short Positionen werden mit einfachen Hebelzertifikaten umgesetzt, die sich mit einem 20-fachen Hebel auf das Wikifolio auswirken sollen.