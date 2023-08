SeTInvest Defensiv

Ziel des Portfolios ist es, über das Investment in "soliden" Unternehmen, ETFs oder auch Unternehmensanleihen mit niedrigem bis mittlerem Risiko einen stetigen Wertanstieg zu generieren ohne unter hoher Volatilität zu leiden. Es soll ein Portfolio darstellen, mit dem man gut schlafen kann und Erträge generiert die möglichst über der aktuellen Tages- oder Festgeldverzinsung liegen (auch in relativen Hochzinsphasen wie aktuell, Mitte 2023). Wenn nicht aktuelle Nachrichten von einzelnen Titeln die Investmentthese in Frage stellen, ist es angedacht die Titel >1 Jahr zu halten, am liebsten ewig :-)