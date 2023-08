LONG-SHORT KURZFRISTIG GEHEBELT

Hier soll hauptsächlich über Anlagezertifikate und Hebelprodukte in den US-Markt investiert und durch Short/Long-Positionen sowohl an den steigenden als auch an den fallenden Märkten partizipiert werden. Dabei soll grundsätzlich technische Analyse wie Trendfolgemodell und Trendbestimmungsindikation verwendet werden. Ergänzt und ausbalanciert sollen die technischen Analysen mit Flowtrading. Es soll eher ein kurzfristiger Anlagehorizont verfolgt werden.