e-invest smart solution fonds

e-invest* - langfristige Orientierung - nachhaltiger Erfolg Chancenorientierte Identifikation kommender & zukünftig stark wachsender Technologien & Trends (mit Fokus auf Luft- & Raumfahrt + nötiger IT & Software) unter Beimischung defensiver, risikostabilisierender Werte, Edelmetall & Rohstoffen Sektoren: Luft- & Raumfahrt, Edelmetalle, Energie, Rohstoffe, Hochtechnologie, IT & Telekom, Finanzen, Nano- & Biotech, (neu: Cannabis & CBD), n.a. Allocation: Deutschland, Frankreich, USA, Canada, Griechenland, Italien, Russland, Schweden, Spanien, n.a. Anlagehorizont: n.a. (Ø 1-3 Jahre) Quellen: Gespräche, HVs, Medien, Recherchen Grundlage: Erfahrungen, Analyse von Branchen-, Technologie-, Markt- & Unternehmensdaten sowie -kennzahlen, stetige Prüfung von Aktionärsstrukturen, Finanzkennzahlen, Management, Marktchancen & Produktlebenszyklen, etc. Risikostrategie, bzw. Diversifikation: Branchendiversifikation und internationale Diversifikation: max. 25% pro Anlageprodukt (außer Aktien), pro Einzelwert im Sektor und pro Sektor im Portfolio! (Grundregel e-invest* Risikomanagement) (Risikostrategie darf bei Chancen temp. bis zu +/- 5% abweichen)