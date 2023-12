Smart Volatility

Ziel ist eine möglichst kontinuierliche Wertentwicklung. Es soll vorwiegend in Aktien investiert werden. Die Zusammensetzung des wikifolios soll überwiegend der Anlagestrategie von Warren Buffet folgen. Die Gewichtung des "Buffet-Anteils" kann bis rund 75% der Gesamtanlage betragen. Sie wird ergänzt um weitere Aktien. Bei der Auswahl der weiteren Aktien werden fundamentale Unternehmensdaten ausgewertet. Dabei soll zudem die bisherige Wertentwicklung herangezogen werden. Trends und die fundamentalen Daten des Unternehmens sollen dabei Beachtung finden. Kursrücksetzer sollen bevorzugt zum Einstieg oder zum Ausbau vorhandener Positionen genutzt werden. Als Grundlage für die Bewertung sollen vor allem Trendlinien und Trendindikatoren genutzt werden. Investitionen in Aktien sollen möglichst längerfristig gehalten werden. Zwischenzeitliche Verkäufe und Neuinvestitionen in dieselben Wertpapiere sollen dabei nicht ausgeschlossen sein. In Marktlagen mit rückläufigen Trends und zur allgemeinen Performancesteigerung können Reverse-/Put- oder andere gehebelte Papiere eingesetzt werden, deren Anteil den halben Depotwert nicht übersteigen soll.