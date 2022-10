smiXswiss_advanced

Die beiden Grossbanken im SMI haben unter anderem dazu geführt, dass sich der SMI, der die 20 grössten Unternehmen der Schweiz zusammenfasst, in den letzten 20 Jahren nicht signifikant weiterentwickelt hat. Mit einer qualitativ hochwertigen Auswahl von Firmen mehrheitlich aus den 20 SMI- sowie SMIM-Titeln, gänzlich ohne (Gross)-Banken, versuchen wir dies in Zukunft zu ändern und erwarten eine langfristig nachhaltige Rendite von rund 7% p.a. Dies mittels Kursgewinnen aus Wachstum UND Dividenden. Dividenden in CHF.