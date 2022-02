Das kleine Sparschwein

Handelsidee

Dieses wikifolio soll Anlagechancen aus einem breiten Strategiespektrum wahrnehmen. Es soll ausschließlich in Aktien investiert werden. Hebelprodukte und Derivate sind ausgeschlossen. Geplant ist eine Vollinvestition ohne Cashquote in eine kleine überschaubare Anzahl an Einzelpositionen.

Die jeweilige Haltedauer soll je nach Einschätzung kurz- bis mittelfristig ausgerichtet sein.

Von fundamentalen Entscheidungskriterien (KGV, Bilanzen, Geschäftsberichte) über quantitative Modelle (Trendstärke-Indikatoren wie bspw. relative Stärke, Momentum) bis hin zu sprichwörtlichen Bauchentscheidungen (z.B. nach Prognose-Erhöhungen und/oder fundierten Zukunftsvisionen) soll grundsätzlich alles erlaubt sein. mehr anzeigen