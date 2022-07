eSpring - ewiges Einkommen

In desem Wikifolio ist beabsichtigt, nach Chance-Risiko-Verhältnis ausgewogen zu kombinieren, wobei in der Regel auch Hebelprodukte in den Referenzportfolios der ausgewählten wikifolio-Zertifikate eingesetzt werden können. Dies kann auch zu größeren Schwankungen und Risiken führen. Es ist beabsichtigt nach Kriterien wie Sharpe-Ratio, und Rendite auszuwählen. Dies soll auf überwiegend in kurz- und mittelfristigen Zeiträumen Anwendung finden. Der Gesamt- Anlagehorizont soll in der Regel langfristig angelegt sein.