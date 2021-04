Symbiotische Topperformer

Handelsidee

Es gibt viele gute Wikifolios, und wenn man einige davon gezielt miteinander verbindet, sodass sich deren Schwächen vermindern und Stärken potenzieren, hat man ein überragendes und gleichzeitig diversifiziertes Produkt. Meine Ziele sind dabei vor allem ein geringer Drawdown, ohne dabei auf eine hohe Rendite zu verzichten.



Damit ein Wikifolio in Betracht kommt, soll es eine Strategie mit mindestens dreijähriger nachvollziehbarer Historie haben, und die jährliche durchschnittliche Performance mindestens im Bereich des maximalen Drawdown sein. Investitionen sollen sich so nach spätestens einem Jahr bezahlt machen.



Ich achte beständig auf die Qualität der Führung der gehaltenen Wikifolios.



Rein regelbasierte Wikifolios werden bevorzugt.



Diese Auswahlkriterien sind allerdings nicht in Beton gegossen, wenn ein Portfolio mich dennoch überzeugt, wird es mit vermindertem Kapitaleinsatz aufgenommen.



Ich werde, wenn es das Umfeld erlaubt, ein besonders sicheres, aber dennoch profitables Wikifolio als Liquiditätspuffer nutzen, statt einfach nur Cash der Inflation zu Opfern. mehr anzeigen