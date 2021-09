Tactical World

Handelsidee

Das Wikifolio soll grundsätzlich in weltweit gestreute in Aktien und Anleihen investieren mit Hilfe von ETFs investieren.



Hier verfolgt das Wikifolio eine Risk-On / Risk-Off Strategie, in dem durch unterschiedliche Analysen Phasen hoher (Risk-On) und niedriger (Risk-Off) Volatilität antizipiert werden sollen.



Im Risk-On Modus wird versucht in etwa 80% weltweite Aktien und in etwa 20% Anleihen zu halten. Im Risk-Off Modus soll eine gleichgewichtete Investition eingehalten werden.



