TENBAGGER Rockets 2021

Handelsidee

Ich starte dieses WF um die Ideen von Peter Lynch umzusetzen. Auf der Suche nach dem möglichen Tenbagger verfolge ich dabei folgende Ansätze, die auch in seinem Buch "Der Börse einen Schritt voraus" beschrieben werden.

-Turnaround Kandidaten die gute Chancen auf ein Comeback haben (neue Produkte, erfolgreiche Sanierungen und Verkauf von unprofitablen Geschäftsfeldern)

-Unternehmen die Spin-Offs durchführen um von kommenden Abspaltungen zu profitieren. Daher wird das Unternehmen IAC eine zentrale Rolle in dem Depot einnehmen.

-Kleine neue Unternehmen mit zukunftsrelevanten Produkten und Wachstumsraten >20% p.a.



Wie Peter Lynch in seinem Kapitel "Aktien, die ich meiden würde" beschreibt, verzichte auch ich bewusst auf aktuelle Hypes aufzuspringen.



Das Depot soll aus einer Vielzahl von Werten bestehen um das Risiko zu streuen. Investments in Tenbagger Kandidaten sollten generell als langfristige Anlage angesehen werden.

Es ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl der Ideen nicht aufgehen wird, aber wie Lynch es beschreibt, genügen "6 Treffer aus 10 Titel" um bereits eine beachtliche Performance zu erzielen.



