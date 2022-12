THM Quality Stocks

Dieses wikifolio soll weltweit in meiner Meinung nach solide Unternehmen investieren die günstig bewertet sind. Die Grundlage der Anlagestrategie soll auf der klassischen Value Investing Lehre basieren, die auf Benjamin Graham zurück geht und durch Warren Buffett berühmt wurde. Die Auswahl der Aktien soll sich am realen wirtschaftlichen Wert orientieren, den so genannten inneren Wert eines Unternehmens. Anhand der Unternehmenszahlen, Geschäftsmodell, Produkte und Marktstellung des Unternehmens wird versucht, den inneren Wert zu bestimmen. Je tiefer der Aktienkurs unter dem inneren Wert des Unternehmens liegt, desto attraktiver ist die Aktie. Durch die intensive Analyse jedes einzelnen Unternehmens und dem Kauf mit einem deutlichen Abschlag zum inneren Wert wird versucht, die Risiken zu minimieren und extreme Kursverluste zu vermeiden. In der Regel soll das wikifolio ca. 10-20 Aktien umfassen die überwiegend langfristig gehalten werden. In Zeiten wo es an attraktiven Kaufmöglichkeiten mangelt, kann ein großer Teil des wikifolios in Cash gehalten werden.