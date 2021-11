Handelsidee

In diesem Wikifolio soll das gesamte Wikifolio Anlageuniversum (Aktien, ETFs, Fonds, Zertifikate und Hebelprodukte) zur Verfügung stehen. Die Handelsentscheidungen sollen in der Regel aufgrund Technischer Analyse erfolgen. Neben der Gesamtmarktanalyse sollen dabei vor allem technische Indikatoren zum Einsatz kommen. Mit Hilfe dieser Indikatoren soll versucht werden, Aufwärtsbewegungen zu erkennen und dann in Longpositionen zu investieren. Dabei sollen in der Regel Hebelprodukte verwendet werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein, längerfristige Positionen sollen möglich sein. mehr anzeigen