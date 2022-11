In diesem wikifolio sollen alle Aktien handelbar sein. Die Handelsentscheidungen sollen in der Regel aufgrund Technischer Analyse (z.B. Konstruktion von Charts, Trendwendeformationen, Trendbestätigungsformationen, Indikatorenanalyse, Gesamtmarktanalyse) erfolgen. Wenn ich die Marktlage für geeignet halte, soll in der Regel eine breite Streuung angestrebt werden. Grundsätzlich soll der Anlagehorizont eher langfristig sein. Bei passenden Gelegenheiten sollen aber auch kurzfristige Trades möglich sein.