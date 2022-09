TimetoChangeit

Dieses wikifolio soll grundsätzlich auf einem selbst entwickelten Ansatz, nach langer Beobachtung der Charts, erfolgen. Es ist beabsichtigt die maximale Größe einer Position bei der Eröffnung in der Regel nicht größer als 20% zu wählen. Bei maximaler Postion soll der Hebel bei Eröffnung im Normalfall nicht größer als 8 gewählt werden. Je kleiner die Postion, desto größer kann der Hebel gewählt werden (z.B. bei einer Positionsgröße von 15% soll der Hebel maximal 16 betragen) Wie soll der Ansatz funktionieren? mit eigenen Trendlinien, in Abhängigkeit der Berührungspunkte, Abstand der Punkte und des Bewegungsmusters. Welche Bereiche sollen gehandelt werden? Es kann das ganze Anlageuniversum genutzt werden Warum ist nicht immer das ganze Geld investiert? Es sollen meiner Meinung nach bestmögliche Einstiege abgewartet werden. Haltedauer der Positionen: In der Regel soll diese kurzfristig bis mittelfristig sein.