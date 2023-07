Leveraged Price Action

Das grundlegende Konzept bei diesem Wikifolio soll es sein, kurzfristige Handelssignale intraday oder maximal über einige Tage hinweg zu traden. Da die angepeilten Kursziele meist nur wenige Prozent betragen, werden die zugrunde liegenden Werte über Hebelzertifikate gehandelt. Der Fokus liegt dabei vor allem auf dem DAX, S&P500 und deutschen Aktien. Die getroffenen Handelsentscheidungen basieren hauptsächlich auf der technischen Analyse von Charts. Besonders wichtig sind dabei die Konzepte von Support und Resistance, Divergenzen anhand einiger ausgewählten Indikatoren und dem Preisverhalten in Kombination mit Ichimoku Wolken. Als Grundlage des Money Managements plane ich eine abgewandelte Form von Gan zu verwenden. Jeder Trade soll mit maximal 10% des Portfolios eröffnet und im Fall eines maximalen Verlusts von 20% dieser 10% geschlossen werden. Somit ist ein maximaler Verlust pro Trade von nur 2% möglich. Zusätzlich soll die Positionsgröße bei Trades wo sich die zugrundeliegende Analyse als richtig herausstellt erhöht werden. Ich plane mit den bereits erwirtschafteten Gewinnen eines laufendes Trades größere Kapitalmengen abzusichern und so die Gewinne zu erhöhen. Add to your Winners, not Loosers Ich plane immer konsequent Stopp Losses und Take Profits an charttechnisch wichtigen Positionen zu setzen. Es sollen große Gewinne, mit kalkulierbaren Risiken ermöglicht werden