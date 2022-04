Wealth Management

Handelsidee

Langfristig ausgelegte Investments in Unternehmen mit positiver Wertschöpfung.



Die im Portfolio enthaltenen Unternehmen heben sich durch eine attraktive Rentabilität, positive Cashflows sowie eine günstige Bewertung hervor, die eine Teilhabe an den Chancen zukunftsorientierter Branchen (Green- & Cleantech sowie IT und Healthcare) ermöglicht.



Bei entsprechenden Wachstumsaussichten können Rentabilität sowie positive Cashflows als kurz- bis mittelfristiges Ziel angesehen werden.



Der Schwerpunkt liegt auf deutschen Small Caps. Vereinzelte Beimischungen (Mid Caps & Large Caps / national sowie international) können aus Diversifikations- und Rentabilitätsgründen sinnvoll erscheinen.



Asymmetrische Chance-Risiko-Verhältnisse werden gezielt genutzt.