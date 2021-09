Handelsidee

Das Dach Wikifolio "Top 20 Investiertes Kapital" legt in die 20 erfolgreichsten Wikifolios an.



Die Auswahl der Wikifolios erfolgt nach der Höhe des in sie bereits investierten Kapitals - ähnlich wie bei einem Aktienindex, bei dem die Marktkapitalisierung herangezogen wird. Die Idee ist, dass die Gemeinschaft der Anleger das meiste Geld in die erfolgreichsten Wikifolios investiert. Außerdem beeinflusst natürlich der Anlageerfolg innerhalb dieser Wikifolios die Höhe des investierten Kapitals.



Es wird also in die 20 Wikifolios investiert, die das höchste investierte Kapital ausweisen. Die Gewichtung der Wikifolios innerhalb des Dach Wikifolios "Top 20 Investiertes Kapital" erfolgt dann nach der Höhe des investierten Kapitals des jeweiligen Top 20 Wikifolios. Um eine zu starke Übergewichtung einzelner Wikifolios zu verhindern, wird die Gewichtung eines Wikifolios auf ca. 10 % beschränkt. Diese Grenze kann natürlich immer nach einem Rebalancing überschritten werden, bis das nächste Rebalancing erfolgt. Es ist geplant das Rebalancing ca. alle 3 Monate durchzuführen. Beim Rebalancing werden die Wikifolios wieder neu nach den vorhergehend beschriebenen Regeln gewichtet.



Mit diesem Dach Wikifolio streuen Sie auf einfache Weise Ihr Risiko über 20 erfolgreiche Wikifolios. Die Auswahl der Wikifolios obliegt wie bei einem Aktienindex nicht der menschlichen Willkür, sondern folgt klaren Regeln! mehr anzeigen