AAA Best of Nasdaq 100 rolling

Handelsidee

Es soll in die Top-Aktien aus dem Nasdaq 100 investiert werden, die in den letzten Monaten die beste Performance aufweisen.



Zum Start werden für ca. 1/12 des zur Verfügung stehenden Kapitals die 5 Aktien mit der besten Performance der letzten Monate gekauft. Das wird monatlich fortgesetzt bis zur Vollinvestition nach ca. einem Jahr.



Theoretisch könnten so bis zu 60 Aktien im Wikifolio gehalten werden. Ich gehe aber davon aus, dass es eher 25 sind, da die Topperformer nicht monatlich komplett wechseln.



Verfeinert wird die Auswahl noch durch die Berücksichtigung von Kriterien wie Marktkapitalisierung oder Übernahmeofferten sowie der Charttechnik.



In der Regel einmal jährlich soll jede der Tranchen angepasst werden, d.h. für das aus dem Verkauf zur Verfügung stehende Kapital würden wieder die 5 Aktien mit der besten Performance der letzten Monate gekauft werden. Bei je einer Tranche pro Monat soll so das Wikifolio 12 Mal im Jahr überprüft und angepasst werden.



Die Haltedauer je gekaufter Aktie beträgt damit in der Regel genau ein Jahr.



Ziel ist es, die Performance des Nasdaq 100 zu schlagen.



Das wikifolio sollte in der Regel immer zu jeder Börsenphase investiert sein, auch in schwachen Börsenphasen. Ausnahmen sind aber möglich.



Da es sich um Aktien handelt, die zwar im Nasdaq 100 enthalten sind, aber nicht zwingend in den USA ihren Ursprung (z.B. China oder Niederlande) haben, ist das Anlageuniversum auf Aktien weltweit ausgelegt. mehr anzeigen