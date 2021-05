Traderama Traders Q-Leverage 5

Handelsidee

Dieses wikifolio soll im wesentlichen auf der Basis quantitativer mathematischer Modelle geführt werden. Einstiege, Ausstiege, Risiko - und Moneymanagement sollen von computergestützten System berechnet werden.

Das Handelssystem fokussiert sich vorwiegend auf die Identifikation und den Handel der Umkehr von Trends von Short nach Long. (Reversal System in Long Richtung)



Es soll hauptsächlich in die 100 HDAX-Werte investiert werden. Das sind im wesentlichen die DAX-, MDAX- und TecDax-Werte.



Der Investitionsgrad reicht von 0% bis 100% und es wird weitestgehend selektiv in einzelnen Aktien für eine kürzere Haltedauer investiert.



Es wird vorwiegend mit Hebelprodukten auf die entsprechenden Underlyings investiert. mehr anzeigen