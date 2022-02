Quant Investing

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll das gesamte Anlageuniversum gehandelt werden. Einzelne Aktien, Derivate oder ETF’s sollen nach einem Quantitativen Ansatz herausgesucht werden. Es soll versucht werden mit akquirierten Daten, aus der Fundamentalen-Analyse und der Technischen-Analyse, mit statistischen Modellen, Rückschlüsse auf zukünftige Chancen zu erhalten dazu sollen unteranderem Künstliche Intelligenzen zum Einsatz kommen. Diese Modelle sollen getestet und ausgewertet werden, um dann einen Wahrscheinlichkeitsvorteil zu haben, um die „besten“ Aktien heraus zu filtern. Diese Daten können aus Makroökonomischen Kennzahlen wie Zinsen, Geldmenge, Inflation usw. herrühren. Auch aus der Branche und den Unternehmen selber sollen die Daten, wie Wettbewerbsumfeld, Marktstrukturen, „Burggräben“ usw. analysiert und ausgewertet werden. Sollte ein(e) Aktie, ETF oder Derivat gefunden worden sein, bei dem es sich nach dem Vorgehen wie oben beschrieben, um einen „attraktiven“ Wert handelt, der in das Wikifolio aufgenommen werden soll. Das Timing Problem soll durch die Dow-Theorie gelöst werden, in dem im Trend gehandelt werden soll, in Verbindung mit quantitativer Analyse des Preises sprich KGV’s usw. Um einem Preisverfallen im laufenden Wert entgegenzuwirken sollen Computerprogramme zum Einsatz kommen, die die laufenden Positionen verwalten, sowie Stopp-Loss-Orders.

Geplante Haltezeiten: kurz- bis mittelfristig, (flexibel)