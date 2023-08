US Value 10

Es gibt drei wichtige Eckpfeiler beim Investieren, die für mich erfüllt sein müssen: Bewertung: Wer will schon zu viel für ein Unternehmen bezahlen? Qualität: Wer will schon unsolide Unternehmen in seinem Portfolio? Momentum: Die besten Investment Idee liefert keine Gewinne, wenn sie nicht auch von anderen gesehen wird! Für jeden der drei Eckpfeiler gibt es zwei quantitative Kriterien die erfüllt sein müssen. Das Anlageuniversum besteht aus allen US Unternehmen, die diese 6 Kriterien erfüllen. Im US-Value-Portfolio werden die Titel auf weitere Bewertungskennzahlen gefiltert und gerankt. Die besten 10 werden jedes Quartal gleichgewichtet gekauft, ansonsten wird jeden Monat überprüft, ob noch alle Kriterien erfüllt sind, wenn nicht wird das Unternehmen mit dem besten Unternehmen, was noch nicht im Portfolio ist ersetzt. Sollten beim Filtern mit den strengen Kriterien keine 10 Unternehmen diese Kriterien erfüllen, so wird ein Momentum Indikator auf den S&P herangezogen. Ist dieser positiv, werden die fehlenden Positionen mit einem S&P 500 ETF ersetzt. Ist er dagegen negativ so bleiben die Positionen unbesetzt und es wird dafür Kasse gehalten Kurzum das Portfolio investiert in günstige Unternehmen, die aber ein gewisse Qualität haben und ein positives Momentum.