Put Call USD

Handelsidee

Der Kern meiner Handelsidee ist, meiner Meinung nach überkaufte- bzw. überverkaufte Situationen im Auf- bzw. Abwärtstrend zu erkennen und dementsprechend zu handeln.

Somit sollen grundsätzlich sowohl short (put) als auch long (call) Positionen eingegangen werden, um möglichst in beiden Richtungen profitieren zu können.



Als Basiswerte hierfür dienen die Hauptwährungspaare zum USD.



Gehandelt werden ausschließlich Hebelprodukte.



Die Entscheidungsfindung soll überwiegend auf der charttechnischen Analyse basieren, wobei auch fundamentale Gesichtspunkte grundsätzlich nicht außer Acht gelassen werden sollen.



Als entry/exit Kriterien sollen in der Regel Indikatoren und gleitende Durchschnitte verwendet werden.



Die Haltedauer der Papiere liegt in der Regel zwischen einem Handelstag und mehreren Monaten.



Als Informationsquellen sollen die einschlägig bekannten Nachrichtenportale im Internet dienen. Für die längerfristige Betrachtungsweise und um mir ein Bild von der übergeordneten Gesamtsituation zu verschaffen, sollen auch die Printausgaben der Fachmagazine "Capital" und "Wirtschaftswoche" genutzt werden. mehr anzeigen