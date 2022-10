Handelsidee Meine Handelsidee beruht auf Value Investing der alten Schule nach Benjamin Graham. Da in der heutigen Zeit und wenn man alle 10 Kriterien Grahams + Graham-Number erfüllen will, keine Unternehmen übrig bleiben, habe ich 3 der 10 Kriterien ausgeschlossen und um einen Kriterium Warren Buffetts ergänzt und 1 Kriterium Grahams als Option statt Pflichterfüllung gewichtet. Somit gibt es insgesamt 9 Kriterien, von denen mindestens 8 erfüllt werden müssen. Des Weiteren kommen in dieses Wikifolio nur Werte, welche ich auch in das reale Depot zur Altersvorsorge für mich und meine Lebensgefährtin vorgesehen habe. Anlageuniversum Da ich mich als defensiven Investor betrachte und auch so die Investitionsentscheidungen fälle, werden bis zu 50% des Gesamtkapitals in Aktien angelegt und die restlichen ca. 50% bleiben als Barreserve hinterlegt, da über Wikifolio noch nicht in Staatsanleihen investiert werden kann. Sollte sich dies einmal ändern, werden bis zu 50% in 30-jährige Staatsanleihen investiert, insofern diese attraktiv sein sollten. Handelskriterien 1. Ertragsrendite >= Rendite 30-jähriger Staatsanleihen * 2. 2. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) <= 40% des höchsten KGV der vergangenen 5 KGVs KGV >= 0,01 und <= 14,99; KCV >= 0,01 und <= 14,99 3. Dividendenrendite >= Staatsanleihenrendite * 0,6666667 4. Der Aktienkurs <= Buchwertes je Aktie * 0,6666667 KBV >= 0,01 und <= 1,49 5. Fremdkapital < Eigenkapital Eigenkapitalquote (nicht-Tech-Aktien) >= 50,01%; Eigenkapitalquote (Tech-Aktien) >= 30,01% 6. Umlaufvermögen >= kurzfristige Verbindlichkeiten bzw. kurzfristiges Fremdkapital * 2 7. Die Eigenkapitalrendite sollte im positiven Bereich liegen. 8. Aktienkurs < Graham-Number optional 9. Fremdkapital <= Nettoumlaufvermögen * 2 Haltedauer: Buy and Hold oder Geldkurs >= Graham-Number Quellen: onvista.de, handelsblatt.com, investing.com, Google Währungsrechner, boerse.de