VIVANTIS STABLE

Handelsidee

Investments in Unterbewertete Aktien nach Warren Buffet.

Es sollen Prognosen aus Nachrichten und Branchenreports in die Auswahl der Unternehmen einbezogen werden. Kombiniert mit dem Value Investing Ansatz sollen Unternehmen mit einem möglichst breitem Burggraben gefunden werden in die langfristig investiert wird.

Kurzfristig soll auf Trendstarke Unternehmen aus Meditech, Biotech und Cloud investiert werden. mehr anzeigen