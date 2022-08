Volatility Short

Das VOLSHORT Portfolio investiert in derivate Produkte, die auf die Entwicklung der börsennotierten Futures des VSTOXX®-Index und des VIX®-Index bezogen sind. Dabei werden Produkte erworben, die auf einen Rückgang der Volatilität (SHORT) abzielen. Die Investition in dieses Portfolio ist für Anleger gedacht. die "Unsicherheit und Angst" der Marktteilnehmer dafür benutzen, auf einen Rückgang der Preise der Absicherungsprämien gemessen am Indexstand des VIX® und VSTOXX® zu spekulieren. Erfahrene Trader können ebenfalls Schwankungen der Volatilität für kurzfristige Direction-Trades benutzen. Der Investitionsgrad des Portfolios wird mindestens 90 % des investierten Kapitals betragen. Dadurch wird gewährleistet, dass die Performance sich den Benchmark-Futures annähert. Bitte beachten Sie die besonderen Risiken dieser Anlageform und freuen Sie sich - mit mir - über die Chancen dieser "Neuen Asset-Klasse*". Good Luck for everybody! (*Zitat: CBOE)