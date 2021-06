VIVANTIS SELECTION A

Handelsidee

Es soll in Trendaktien investiert werden. Es soll in weniger als 5 Aktien gleichzeitig investiert werden.

In Trendaktien soll entweder direkt oder über Zertifikate investiert werden.



Das Ziel dieses wikifolio ist es auf starke Trends zu setzten und eine stabile langfristige Performance zu erreichen.



Einige Finanzprodukte sollen kurzfristig Kursgewinne bringen. Überwiegend sollen Finanzprodukte nicht länger als 3 Monate in diesem wikifolio bleiben.



Bei der Auswahl der Finanzprodukte werden teilweise erhöhte Risiken eingegangen mit starker Gewichtung in

einzelne Aktien, ETFs, Zertifikate oder Hebelprodukte.

Es kann sein das über einen längeren Zeitraum mehr als 50% in Cash Positionen gehalten werden. mehr anzeigen