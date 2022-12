Schnaeppchen

Das Hauptziel dieses wikifolios ist es, langfristig einen Wertzuwachs anzustreben. Dies soll vor allem erreicht werden, indem Aktien mit einer möglichst moderaten Bewertung gemessen an Gewinnschätzungen oder Dividendenrendite bevorzugt werden. Dies soll bevorzugt über entsprechende Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs abgebildet werden, die daher grundsätzlich den Hauptfokus einnehmen sollen. Die Ausrichtung dieses wikifolios soll nach Möglichkeit eher offensiv sein, also eine hohe Aktienquote in attraktiven Marktphasen und eine geringere Aktienquote bzw. Shortpositionen in meiner Ansicht nach risikoreichen/unattraktiven Marktphasen (Blasenbildung, sich abzeichnende Krisen etc.).