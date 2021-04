US 500 TRADING Heikin Ashi

Handelsidee

Trading des Index S&P 500 mit Hilfe eines 4-Stunden-Charts in Form von Heikin Ashi-Kerzen. Unterstützt wird die Entscheidungsfindung durch Durchschnittslinien (5 und 10 Tage) und den Indikator MACD. Ziel ist es, einen stetigen Ertrag mit geringer Volatilität zu generieren.





In diesem wikifolio soll grundsätzlich bis zu 100% in ETFs auf diesen Index investiert werden. Es ist hauptsächlich geplant, je nach Markttrend sich entweder in ETFs auf steigende oder fallende Kurse zu positionieren. Sollte aufgrund fehlender ETF-Produkte ein Investment in diesen Index nicht möglich sein, werden ersatzweise ETFs auf den DAΧ-Index verwendet.



Der Anlagehorizont ist meist kurzfristig - in Ausnahmefällen auch mittelfristig.



mehr anzeigen