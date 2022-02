NorwegischerStaatsfonds Top21-50

Handelsidee

1.) Der Fonds soll eine Auswahl von 30 Aktien im Bereich der mittelgroßen Unternehmen darstellen, in welcher auch der norwegische Staatsfonds investiert.



2.) Dadurch wird eine Vorselektion durch die erfolgreichen Investmentprofis des norwegischen Staatsfonds erreicht.



3.) Voraussetzung ist daher für die Auswahl eines Einzelwerts ist, dass der norwegische Staatsfonds in diesen Wert mindestens 100 Mio. US$ aber höchsten 1 Mrd. US$ Investiert.





Weitere Investmentbedingungen:

4.) Die Investitionssumme für einen Einzelwert soll maximal 10% betragen. mehr anzeigen