Handelsidee

In diesem Wikifolio werden ausschließlich Meme-Aktien gehandelt (besser bekannt als Meme-Stocks oder Meme-Stonks).



Was ist eine Meme-Aktie



Hauptmerkmal für eine Meme-Aktie ist, dass Sie durch einen Hype in den sozialen Medien und/oder Online-Foren (z. B. Twitter, Reddit oder Stocktwits) innerhalb kürzester Zeit starke Wachstumsspitzen erlebt.



Ziel dieses Wikifolios



Bestmögliche Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu finden. Vertraut wird auf meine kapital-marktspezifischer Intuition, technische Indikatoren sowie die Stimmungslage in den sozialen Medien und/oder Online-Foren.



Hinweis



Durch die erhebliche Volatilität sind Meme-Aktien ein hohes Risiko ausgesetzt. Ebenso wird das Eigenkapital auf wenige Meme-Aktien verteilt (Heavy-Trading). Durch die Absicherung von Stop-Loss-Limits wird versucht, das Risiko so gering wie möglich zu halten. mehr anzeigen