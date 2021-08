Ausgewählte Aktien aus Medien und Entertainment

Die Digitalisierung hat die Medienlandschaft in ihren Grundfesten erschüttert. Unterhaltung muss heute zunehmend individuell und flexibel sein. Welche Unternehmen können sich an die rasant wechselnden Nutzerbedürfnisse anpassen? Wer wird gegen die Generation Internet à la Amazon oder Netflix bestehen? Und wie werden die Menschen zukünftig unterhalten werden?

Was morgen In ist, kommt heute ins Depot

Die wikifolio-Trader kennen die Antworten auf diese Fragen und wissen daher natürlich auch, wo sich ein Investment ganz besonders lohnt. Top-Unterhaltung also, auch für die Geldbörse – mit den meistgehandelten Entertainment-Aktien unserer Community und entsprechenden Handelsideen, die keine Trends in dem Bereich verschlafen. So funktioniert Geldanlage in den Zeiten der Digitalisierung - und darüber hinaus.