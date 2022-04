Der Batterie in vielen Punkten überlegen

Die Vorteile der Brennstoffzelle liegen für wikifolio Trader und Branchenexperte Stefan Krick auf der Hand: „Ein Fahrzeug mit Wasserstoff zu betanken dauert nur wenige Minuten, bei Batterien sind dies mehrere Stunden - selbst mit Schnelladesystemen.” Ebenfalls für Wasserstoff spricht laut Krick Reichweitenvergleich und CO2-Bilanz der beiden Technologien.

Gewinner in Sachen CO2-Bilanz ist die Brennstoffzellen-Technologie allerdings nur, wenn grüner Strom im Überfluss vorhanden ist. Das liegt an der geringen Energieeffizienz der Brennstoffzelle. Krick erläutert: „Als Faustformel nimmt man an, dass für ein Brennstoffzellensystem dreimal mehr Energie benötigt wird als für eine Batterie bei gleicher Leistung.“

Das Henne-Ei Problem

Die Energieeffizienz ist nicht das einzige Problem der Wasserstoff-Technologie. Hohe Herstellungskosten und schlechte Infrastruktur machen Wasserstoff-Autos derzeit wenig attraktiv. Die Brennstoffzelle kämpft mit einem „Henne-Ei“-Problem: In Deutschland stehen im Sommer 2021 etwa 25.000 öffentliche Ladepunkte für E-Autos unter 100 Wasserstoff-Tankstellen gegenüber. Die Infrastruktur ist schlecht, darum bleiben die Kunden aus. Weil die Kunden ausbleiben, wird in die Infrastruktur nicht investiert.