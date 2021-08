Diese Unternehmen bewegen Anleger

Ob eine Technologie die Oberhand gewinnt oder sich eine Koexistenz mit verschiedenen Anwendungsgebieten etablieren wird, darüber scheiden sich noch die Geister.

Was treibt Autos zukünftig an?

Die Granden der Branche investieren derzeit Milliardenbeträge in die E-Auto-Entwicklung. Volkswagen will etwa ab 2026 keine reinen Verbrenner mehr produzieren und in den kommenden Jahren knapp 60 Milliarden Euro in E-Mobilität und Co. Investieren. Als größten Konkurrenten sieht VW-Chef Herbert Diess wenig verwunderlich den E-Auto-Pionier Tesla.

Klima-Wundermittel ist die Batterie allerdings nicht. Hohes Gewicht, geringe Reichweite und eine je nach Strom-Mix fragwürdige CO2-Bilanz sorgen für Kritik. Angesichts dieser Probleme feiert eine schon totgesagte Technologie ihr Comeback: Die Wasserstoff-Brennstoffzelle. Eine schlechte Energieeffizienz und der Mangel an grünem Strom stehen ihr jedoch noch im Weg.

Wer sitzt am Steuer?

Darüber hinaus bleibt die Frage, ob die kommenden Automobil-Generationen autonom oder weiterhin von Menschenhand gesteuert werden. Hier spielen vor allem rechtliche und ethische Überlegungen eine entscheidende Rolle. Denn wer haftet für einen von einem autonomen Auto verursachten Unfall?

Wie lässt sich in die Mobilität der Zukunft investieren?

Egal ob E- oder H-, selbstfahrend oder manuell gesteuert, eins scheint schon heute klar zu sein, die besten Tage des Verbrenners sind vorbei. Wie kann man als Anleger nun vom Wandel in der Branche profitieren? Wie kann man die besten Automobilunternehmen der Zukunft finden? Neben den klassischen Autobauern und großen Konzernen wie Google und Tesla arbeiten schließlich eine Vielzahl weiterer Unternehmen an den Technologien, die uns in Zukunft bewegen werden.

