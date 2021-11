Bestseller entdecken

Schuster bleib bei deinen Leisten. Richard Dobetsberger (Ritschy) ist Molekularbiologe und investiert daher auch in Dinge, die er kennt: So etwa die Aktien von Pharmaunternehmen. Darüber hinaus darf Innovation nicht fehlen - und Technologie. Mit einem Wort: UMBRELLA ist die Zukunft. Und zwar in einem konzentrierten, übersichtlichen Depot. So viel Rendite braucht keine Benchmark.