Starke Zahlen, starke Aktie: Puma im Fokus

Mit einem Plus von fast 90 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten zählt die Aktie von Puma zu den absoluten Highflyern am deutschen Aktienmarkt. Seit dem Tief im Juni 2015 beträgt der Anstieg sogar 140 Prozent. Heute Morgen ist der im SDAX notierte Titel auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen. Untermauert wird die Aktienkursrally durch die gestern vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal, die besser als erwartet ausfielen. Zudem hob der Sportartikelhersteller den Ausblick für das laufende Jahr an, wo jetzt mit einem Umsatzwachstum „im niedrigen zweistelligen Prozentbereich“ statt zuvor „im hohen einstelligen Prozentbereich“ gerechnet wird. Bei den meisten wikifolio-Tradern spielte die Aktie bislang noch keine große Rolle. Der eine oder andere Akteur hat den Konkurrenten von Adidas und Nike aber schon etwas länger auf dem Radar.

Gewinnmitnahmen zum Abbau der Übergewichtung

Dazu gehört zum Beispiel Roman Kurevic („DOGA“), der die Puma-Aktie bereits im Juli des vergangenen Jahres in sein wikifolio „Turopoldi DOGAHILO“ aufgenommen hatte. Einen Teil der seitdem erzielten Gewinne nahm er zu Wochenbeginn mit (+50,9 Prozent), ohne dies weiter zu kommentieren. Zu seinem jüngsten Teilverkauf im Februar hatte er zumindest kurz „Antizyklische Risikoreduzierung“ gepostet. Der Grund dürfte dennoch klar sein: Die Aktie ist in dem sehr breit gestreuten Portfolio durch den Teilausstieg jetzt nämlich wieder mit einem Anteil von 0,9 Prozent gewichtet. Etwa in dieser Größenordnung bewegen sich auch alle anderen Depotwerte. Das auf einer Trendfolgestrategie auf Aktien aus dem DAX, MDAX, SDAX und TecDAX basierende wikifolio hat seit dem Start im Sommer 2012 eine Performance von rund 82 Prozent erzielt, das im Februar 2014 emittierte wikifolio-Zertifikat liegt mit 30 Prozent im Plus. Der Maximalverlust beträgt bislang nur 11,1 Prozent. Das wikifolio notiert aktuell auf einem Allzeithoch.

Tolle Performance, aber ohne Kommentare keine Kohle

Neue Rekorde hat vor kurzem auch Christian Nüchter („Dapang“) bei seinem wikifolio „Earnings Per Share Surprise Trader” erreicht. Das ebenfalls schon 2012 eröffnete wikifolio weist mit 23,4 Prozent zwar einen gut doppelt so hohen Maximalverlust aus, liegt dafür aber auch bei der Performance (+138 Prozent) deutlich vorne. Hier wurde das wikifolio-Zertifikat vor gut vier Jahren emittiert. In diesem Zeitraum gelang ein Zuwachs von 112 Prozent. Der Trader investiert speziell in Unternehmen, die mit Ihrem letzten Quartalsergebnis besonders überrascht haben. Er spekuliert darauf, dass die zukünftigen Gewinnerwartungen ebenfalls steigen und Marktteilnehmer die Aktie dadurch als günstig einschätzen und kaufen. Außerdem setzt er darauf, dass nach einer positiven Überraschung weitere positive Überraschungen folgen. Bei Puma erfolgte wahrscheinlich genau deshalb am Mittwochabend der Einstieg. In dem ebenfalls stark diversifizierten Portfolio erhielt die Aktie ein Gewicht von 2,5 Prozent. Detaillierte Informationen zu dem Kauf erhielten Anleger nicht, der letzte Kommentar des Traders stammt aus dem August 2016. Vielleicht auch deshalb beträgt das investierte Kapital hier trotz überragender Performance-Werte nur gut 190 TEUR.

