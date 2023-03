Nach dem Hype um Chat-GPT: Alphabet legt nach

Gestützt wird diese Outperformance durch spannende Nachrichten zum Beispiel aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Hier hat Google nach dem Hype um den Chatbot ChatGPT nachgelegt. Mit einer selbst entwickelten KI soll es zum Beispiel möglich sein, aus stichwortartig zusammengetragenen Schlagworten automatisiert einen vollständigen Text zu entwerfen. Eine Arbeitserleichterung, die sicher nur den Anfang der weitreichenden Möglichkeiten darstellt. An der Börse kommt das gut an. Bei den wikifolio Tradern zählt Alphabet ohnehin fast immer zu den am meisten gehandelten Aktien. Mit 163 Trades und 79 Käufen (48 Prozent) war das auch in den vergangenen sieben Tagen wieder der Fall.

„Eine weitere Befeuerung des KI-Hypes“

In dem wikifolio Artificial Intelligence zählt die Alphabet-Aktie zusammen mit Apple, Nvidia und Microsoft zu den Top-4-Positionen. Der auf marktführende Unternehmen in den Bereichen künstliche Intelligenz und autonomen Fahren setzende Trader Thomas Schuster ( Th96tr) liegt bei allen vier Aktien deutlich im Plus, wobei der Kurszuwachs von 71 Prozent bei Alphabet im Vergleich zu den anderen Buchgewinnen sogar noch relativ gering erscheint. Er kommentierte: „Google zieht nach und vermasselt Microsoft (fast) den Tag.“

Der Trader freut sich jedenfalls auf die weitere Entwicklung in diesem Segment: „Während Microsoft bzw. Open AI ChatGPT vorstellt, verkündet auch Google neue KI gestützte Funktionen. Es wird wohl ein spannender Wettkampf und eine weitere Befeuerung des KI-Hypes.“ Das im Herbst 2017 eröffnete Musterdepot konnte bislang bei einem maximalen Drawdown von 47 Prozent im Jahresdurchschnitt ein Kursplus von 12 Prozent verbuchen. Insgesamt kommt es damit auf einen Wertzuwachs von 84 Prozent. Im laufenden Jahr läuft es mit einem Plus von 21 Prozent überdurchschnittlich gut.

„Ich bin vorsichtig optimistisch“

Vladimir Geist ( RiskControl) hat sich bereits Anfang Februar klar positioniert: „Google hat seine Bemühungen beschleunigt, Microsofts Versuch, Google als König der Suche zu entthronen, zu bekämpfen. Google-CEO Sundar Pichai veröffentlichte einen wichtigen Blog-Post und betonte Google's Führungsrolle im Bereich Künstlicher Intelligenz. Bald wird Google einen Chatbot namens Bard veröffentlichen, der auf seinem LaMDA-Modell für Dialog-Anwendungen basiert. Ich bin vorsichtig optimistisch.“

Flankiert wurde diese Aussage durch den Kauf der Alphabet-Aktie, die mit einem Depotanteil von gut 10 Prozent dadurch sogar direkt zum größten der insgesamt 14 Werte in seinem wikifolio Roboter & Künstliche Intelligenz aufgestiegen ist. Während diese Position noch leicht im Minus notiert, konnte das mittlerweile wieder fast voll investierte Portfolio insgesamt seit Mai 2016 eine Performance von 124 Prozent generieren. Im Jahresdurchschnitt macht das einen Wertzuwachs von 12,5 Prozent, während der maximale Verlust durchgängig bei unter 28 Prozent gehalten werden konnte. Der Trader setzt in diesem Musterdepot auf Aktien von Unternehmen, die im Bereich von Robotik und Künstliche Intelligenz aktiv sind und dadurch mithelfen, „die sechste Kondratieff-Welle auszulösen, deren Ausmaß größer sein könnte als die Internetwelle“.

