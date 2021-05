Die Bestseller-wikifolios im April

Anzeichen einer sich anbahnenden Korrektur gab es bereits im April, als bei vielen Indizes die neuen Hochs nicht gehalten werden konnten. Unter dem Strich bescherte der abgelaufene Monat vielen Anlegern aber trotzdem noch Gewinne. Beim DAX bestätigte der April damit seinen Ruf als traditionell starker Monat. Mit einem Wertzuwachs von 0,9 Prozent konnte schon das sechste Jahr in Folge eine positive Performance generiert werden. Bei den Mid- und Small-Cap-Indizes lief es im April sogar noch besser. Davon profitierten auch viele wikifolios, die hier ihre Schwerpunkte setzen. So zum Beispiel die Top 3-wikifolios mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital im Zertifikat. Das waren diesmal Musterdepots, die ohnehin schon sehr beliebt sind.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im April sind...

Immer auf dem Laufenden bleiben! Nutzen Sie jetzt alle Vorteile von wikifolio.com: Setzen Sie Ihre Lieblings-wikifolios auf Ihre Watchlist, verfolgen Sie ihre Entwicklung und verpassen Sie keinen Trade und kein Kommentar. Jetzt kostenlos registrieren! Jetzt registrieren!

Hohe Kursgewinne bei moderaten Schwankungen

Mit großem Abstand die meisten Käufe gab es im April bei dem Zertifikat auf das wikifolio Nebenwerte Europa von Philipp Haas ( investresearch ). Das stieg heute Morgen gerade wieder auf ein neues Rekordhoch bei über 465 Euro. Bei der durchschnittlichen Jahresperformance steht hier nun ein Wert von fast 20 Prozent geschrieben. Allein das ist nach fast neun Jahren schon eine bemerkenswerte Leistung. Noch eindrucksvoller liest sich die Bilanz unter Berücksichtigung des maximalen Drawdowns, der schon eine ganze Weile bei 20,5 Prozent verharrt. Auch in der zweijährigen Konsolidierungsphase zwischen 2018 und 2020 gab es hier keine größeren Rückschläge. Seit der Korrektur im März des vergangenen Jahres ging es dafür dann um über 80 Prozent nach oben. Der sehr umtriebige und erfahrene Trader setzt auch weiterhin auf ein sehr breit gestreutes wikifolio, dessen größte Position nur einen Depotanteil von rund vier Prozent besitzt. Bevorzugt im Bereich der kleineren Nebenwerte sucht er mithilfe einer selbst entwickelten Bewertungsmethode nach Aktien von Unternehmen mit gutem Geschäftsmodell, Management, Kultur und Marktwachstum.

Nebenwerte Europa investresearch DE000LS9HP25 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +356,9 % seit 22.09.2012

+66,3 % 1 Jahr 0,53 × Risiko-Faktor

EUR 14.681.269,45 investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +19,5 Prozent

Das Comeback des Jahres

Deutlich konzentrierter ist mit nur 15 Depotwerten das ebenfalls Ende 2012 eröffnete wikifolio Qualität, angelehnt an Susan Levermann von Stephan Pflug ( Leise ). Das in der Startphase extrem beliebte Musterdepot erlebte nach einer im Anschluss eher durchwachsenen Phase zuletzt sein Comeback. Das gilt sowohl für das Interesse der Investoren als auch für die Performance, die mit einem Plus von durchschnittlich 23,5 Prozent pro Jahr sogar noch besser aussieht als bei dem o.a. „Kontrahenten“. Die dafür eingegangenen Risiken waren allerdings ebenfalls höher, wie der maximale Verlust von fast 43 Prozent belegt. Pflug fokussiert sich hier auf kleine bis mittelgroße Unternehmen. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der aktuell im Depot vertretenen Aktien liegt seinen Berechnungen zufolge „im mittleren Bereich des SDAX“. Als Top-Holdings fungieren die Aktien von Cliq Digital und Atoss Software. Bei beiden Werten liegt der Trader deutlich im Plus. Die auf den Erfahrungen der früheren Fondsmanagerin Susan Levermann basierende Strategie hat nicht nur hier bislang eindrucksvoll funktioniert.

Qualität, angelehnt an Susan Levermann Leise DE000LS9AJF5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +496,4 % seit 12.11.2012

+73,4 % 1 Jahr 0,75 × Risiko-Faktor

EUR 14.014.382,93 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +23,5 Prozent

Expertenwissen bringt Performance

In Sachen Performance noch mal einen deutlichen Schritt weiter ist das wikifolio UMBRELLA von Richard Dobetsberger ( Ritschy ). Auch das gibt es schon seit nunmehr fast neun Jahren. Das seitdem erzielte Kursplus von über 1.200 Prozent bedeutet pro Jahr im Schnitt einen Anstieg um rund 35 Prozent. In fast identischer Höhe bewegt sich der bisherige Maximalverlust. Fast ein Drittel des Wertes ging auch nach dem Hoch im Februar verloren, als das wikifolio zeitweise bis auf über 1.600 Euro gestiegen war. Eine starke Diversifizierung sollten Investoren hier nicht erwarten. Angestrebt wird stattdessen eine Zahl zwischen sechs und zwölf Depotwerten. Aktuell wird zwar das obere Ende dieser Spanne erreicht, der größte Titel kommt aber auf eine Gewichtung von rund 37 Prozent. Hierbei handelt es sich um die Aktie von Moderna . Dass mit Biontech und Pfizer noch zwei weitere Impfstoffhersteller im Portfolio vertreten sind, dürfte daran liegen, dass Dobetsberger als Molekularbiologe in der pharmazeutischen Industrie arbeitet und sich in diesem Bereich gut auskennt. Grundsätzlich setzt der Trader auf Aktien von Unternehmen mit einem „erwarteten großen Innovationspotential“ und bevorzugt dabei die Bereiche Pharma und New Technology.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.183,3 % seit 16.09.2012

+98,3 % 1 Jahr 1,56 × Risiko-Faktor

EUR 11.206.819,76 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +34,7 Prozent