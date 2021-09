Die Bestseller-wikifolios im August

In diesem Jahr sind stärkere Rückschläge bislang ausgeblieben. Trotzdem fokussieren sich die Anleger in diesen vermeintlich unsicheren Zeiten auf Trader, die schon über einen längeren Zeitraum erfolgreich arbeiten und deren Musterdepots dementsprechend beliebt sind. Das zeigt sich auch bei den Mittelzuflüssen in die Zertifikate der drei Anlegerlieblinge des zurückliegenden Monats.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im August sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatkäufe Kapitalzuwachs im August (in Euro) GroDiVal TrendInvest +826,0 % (seit 07 .10.2013 ) 325 3.526.135,9 Tech & GreenTech Aktienwerte +605 ,3 % (seit 17.10.2016) 273 2.137.734,3 ForInc TrendInvest

+708,0 % (seit 10.12.2015) 199 1.757.079,4

Performance-Turbo 2021

Stefan Uhl ( Smyl ) hat bei seinem wikifolio GroDiVal TrendInvest die ohnehin schon bärenstarke Performance in den vergangenen Monaten noch mal toppen können. Das Plus von 62 Prozent auf Jahressicht fällt fast doppelt so hoch aus wie der durchschnittliche Wertzuwachs pro Jahr. Allein im August stieg der Kurs des Musterdepots um rund zehn Prozent. Damit ist der Trader auf dem besten Weg, den DAX auch in diesem Jahr zu schlagen. Bislang gelang das seit dem Start Ende 2013 in jedem Kalenderjahr. In dem fast vollständig investierten Portfolio hat sich die Gewichtung der einzelnen Aktien in den letzten Wochen etwas verschoben. Als Nummer eins kommt die Aktie von Adesso mit einem Buchgewinn von 120 Prozent auf einen Depotanteil von rund 13 Prozent. Der Trader setzt auf einen Mix aus Wachstums- (Gro'wth), Dividenden- (Div'idend) und unterbewerteten Aktien (Val'ue), womit sich auch der Name des wikifolios erklärt.

GroDiVal TrendInvest Smyl DE000LS9DDX5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +829,5 % seit 07.10.2013

+63,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 16.735.127,51 investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +32,4 Prozent

Rendite von 49 Prozent pro Jahr

Erst drei Jahre später hat das wikifolio Tech & GreenTech Aktienwerte das Licht der Börsianer-Welt erblickt. Kurz vor dem fünfjährigen Bestehen weist das von Vincent Soltau ( Juliette ) verwaltete Musterdepot ein Kursplus von über 600 Prozent aus. Das sind mehr als beeindruckende 49 Prozent pro Jahr. Angesichts dieser Leistung, nehmen Investoren dann auch den bisherigen maximalen Verlust von 48 Prozent in Kauf, zumal auch auf Jahressicht eine Verdoppelung des Depotwerts zu Buche steht. Das alles gelang dem Trader mit einem aktuell gut 20 Titel umfassenden Depot, das auf Nebenwerte mit den Schwerpunkten Technologie und „Green-Tech“ (erneuerbare Energien, alternative Antriebstechniken, etc.) abzielt. IVU Traffic kommt als derzeit größte Position auf ein Gewicht von sieben Prozent.

Tech & GreenTech Aktienwerte Juliette DE000LS9KKY3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +607,7 % seit 17.10.2016

+118,3 % 1 Jahr 0,87 × Risiko-Faktor

EUR 17.242.293,51 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +48,9 Prozent

Fokus auf drei Wachstumswerte

In dem wikifolio ForInc TrendInvest von Stefan Uhl ( Smyl ), der damit einmal mehr mit gleich zwei wikifolios in den Top 3 vertreten ist, wird auf Diversifikation nicht ganz so viel Wert gelegt. Der Trader vertraut stattdessen seinen ausgewählten Wachstumsaktien, bei denen er noch „ordentliches Aufwärtspotenzial“ sieht. Die drei größten Holdings ( HelloFresh , IVU Traffic und S&T ) machen aktuell zusammen gut 60 Prozent des Depots aus. Bei allen Werten in seinem Portfolio handelt es sich gemäß Handelsidee um Aktien von Firmen, die ihre Prognosen erhöhen bzw. übertreffen. Das wurde nach Ansicht des Traders im laufenden Jahr von der Börse nicht immer wie erhofft honoriert. Trotzdem kommt das Musterdepot seit dem Jahreswechsel auf einen Zuwachs von immerhin 13 Prozent. Auf Sicht von 12 Monaten konnte sich das wikifolio um gut 43 Prozent verteuern. Das entspricht auch der durchschnittlichen Jahresperformance seit Erstellung im Dezember 2015.

ForInc TrendInvest Smyl DE000LS9HXM7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +709,0 % seit 10.12.2015

+43,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 36.742.686,75 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +43,7 Prozent