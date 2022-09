Die Bestseller-wikifolios im August

Die August-Bilanz seit der offiziellen Einführung des DAX 1987 bleibt damit ausgeglichen. 17 erfolgreichen Monaten stehen nunmehr 18 negativen Monats-Ergebnissen gegenüber – für Börsianer strenggenommen eine katastrophale Quote, denn 50:50 reicht meist nicht für eine ansprechende Rendite. Der Blick auf die Statistik verheißt auch für den September keine Freudensprünge: Die Bilanz fällt mit 14 positiven zu 20 negativen sogar noch schlechter aus. Im Schnitt hat der DAX im neunten Monat des Jahres 2,1 Prozent an Wert verloren. Andererseits ist das laufende Jahr vor dem Hintergrund der bereits seit Monaten währenden Korrektur wohl kaum ein Durchschnittsjahr. Mit positiven Überraschungen darf also gerechnet werden.

Für positive oder gar herausragende Überraschungen sind die wikifolio Trader immer gut. So hat der Erstplatzierte unter den Anlegerlieblingen des Monats August, Alexander Görzen, mit seinem wikifolio Quality Values auf Jahressicht eine Performance von 186 Prozent geschafft. Der DAX hat im selben Zeitraum 19 Prozent verloren. Zugegeben, dem Gegenwind im August konnte sich auch Görzen nicht entziehen, das sei ihm angesichts der Gesamtleistung aber verziehen.

In dem aktuell herausfordernden Umfeld, wo es schnell mal holprig wird, kann es scheinbar nicht schaden, wenn man schon fast aus Prinzip „bearish“ ist – oder man setzt einfach auf einen Wachstumsmarkt, der vermutlich längerfristig im Trend liegen wird. Und damit sind die Top 3 der beliebtesten wikifolios im August auch schon voll. Gerankt wurde wie immer nach dem größten Zuwachs an investiertem Kapital im Zertifikat.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im August sind...

Die echte Bewährungsprobe steht noch aus

Alexander Görzen ( PerformanceTime) hat mit seinem wikifolio Quality values seit der Erstellung im August 2018 ein Plus von 477 Prozent generiert. Gerade auch im laufenden schwierigen Börsenjahr lief es sehr gut für den Trader. Die Emission als wikifolio Zertifikat erfolgte allerdings erst vor sechs Wochen, jetzt müssen sich Trader und Depot weiterhin bewähren. Das investierte Kapital ist bereits auf über eine Millionen Euro gestiegen, was angesichts der starken Performance nicht verwunderlich ist.

Das zu weniger als 50 Prozent investierte Depot zeigt aktuell einen Mix aus Einzelaktien, ETFs und Knock-Out-Produkten auf Aktienindizes. Bei den Einzelaktien sollen, so der Trader, Unternehmen mit zukunftsorientierten Produkten bzw. Dienstleistungen im Vordergrund stehen. Eine ganze Reihe an Blue Chips führt die Liste an – Microsoft, Apple, Novo Nordisk und Eli Lilly sind die Schwergewichte. Generell ist das Depot sehr stark diversifiziert und mit einer Cash-Quote von fast 55 Prozent ist Görzen derzeit recht defensiv unterwegs. Dazu passt das grundsätzliche Ziel, mit einem überschaubaren Risiko von der Börse zu profitieren.

Quality values PerformanceTime DE000LS9TPZ0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +478,5 % seit 29.08.2018

+188,5 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.027.158,43 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +55,1 Prozent

Fallende Kurse bringen Gewinne

Sogar 90 Prozent Cash fährt derzeit Martin Strack ( CetanCapital) in seinem wikifolio CETAN - Bearish and Puts only. Die dort angewandte Strategie ist jedenfalls außergewöhnlich. Der Trader setzt hier nämlich ausschließlich auf fallende Kurse, indem er gehebelte Positionen auf Aktienindizes, Aktien und Commodities erwirbt. Für die Auswahl der passenden Basiswerte nutzt er ein statistisches und charttechnisches Screening, marktrelevante News und speziell im Intraday-Bereich auch die psychologischen Verhaltensmuster der Marktteilnehmer. Aktuell beinhaltet das Depot zum Beispiel Short-Positionen auf den S&P 500, den DAX, den Dollar/Yen-Kurs und Erdgas. Die Gesamtbilanz kann sich sehen lassen. In weniger als zwei Jahren gelang ein Wertzuwachs von 247 Prozent. Das wikifolio-Zertifikat ist seit gut einem Jahr am Markt und verbucht bislang ein Kursplus von 35 Prozent.

CETAN - Bearish and Puts only CetanCapital DE000LS9SCH8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +245,9 % seit 02.10.2020

+28,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 3.240.099,65 investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +90,9 Prozent

Ein stark diversifiziertes Wasserstoff-Portfolio

Das wikifolio Investment in Wasserstoff Aktien von Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS) gehört schon länger zu den beliebtesten Musterdepots auf wikifolio.com. Im Vergleich zu vielen anderen speziell auf diese Branche fokussierten Portfolios konnte sich dieses wikifolio selbst in der heftigen Korrekturphase vergleichsweise gut halten. Einem Maximalverlust von 44 Prozent steht eine Performance von 271 Prozent gegenüber. Im laufenden Jahr ist die unter dem Strich stehende Seitwärtsbewegung ein weiteres Zeichen der relativen Stärke. Ein Grund dafür dürfte neben der sehr breiten Streuung des Depots auch die flexible Cash-Quote sein, die aktuell bei ca. 25 Prozent liegt. Der Rest besteht aus diversen Aktien von Unternehmen, die einen Bezug zu der nach Ansicht des Traders langfristig aussichtsreichen Wasserstoff-Branche haben.

Investment in Wasserstoff Aktien ARMEGAS DE000LS9NE38 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +270,9 % seit 11.09.2018

+4,5 % 1 Jahr 0,89 × Risiko-Faktor

EUR 14.954.393,40 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +40,0 Prozent

