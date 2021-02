Die Bestseller-wikifolios im Januar

In Teilsegmenten des Marktes lief es jedoch deutlich besser. Davon profitierten zahlreiche wikifolios, die auf das richtige Pferd gesetzt und dadurch in den ersten Wochen des Jahres schon wieder zweistellige Steigerungsraten verzeichnet haben. Dazu zählen auch die drei wikifolios mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital im Zertifikat im Januar, die wir an dieser Stelle wie gewohnt etwas detaillierter vorstellen.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im Januar sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatekäufe Kapitalzuwachs im Januar (in Euro) SystemAlpha Technology Trend +107,0 %

seit 30.01.2020 12 4.683.093,2 China Hightech +107,5 %

seit 24.05.2019 826 3.913.525,3 Tech & GreenTech Aktienwerte +495,7 %

seit 17.10.2016 539 3.715.927,8

Keine Chance für Emotionen

Pünktlich zum ersten Geburtstag hat es das wikifolio SystemAlpha Technology Trend auf den ersten Platz der Anlegerlieblinge bei wikifolio.com geschafft. Juergen Hartmann ( JPHart ) darf sich dafür vor allem bei einigen finanzstarken Investoren bedanken, die im abgelaufenen Monat bei dem erst Ende November aufgelegten wikifolio-Zertifikat beherzt zugegriffen haben. Mit einem rein systematischen Handelsansatz, der auf statistischen Daten und technischen Indikatoren basiert, gelang dem Trader bei einem Maximum Drawdown von 26 Prozent in den ersten zwölf Monaten eine Kursverdopplung. In diesem Jahr konnte der Wert des Portfolios bereits um 17 Prozent gesteigert werden. Das für die Investitionsquote eingesetzte Ampelsystem führt aktuell zu einem Cashanteil von lediglich vier Prozent. Der Rest verteilt sich auf Aktien (gut 62 Prozent), ETFs (gut 26 Prozent) und Hebelprodukte (acht Prozent). Während bei den Aktien vor allem US-Werte zu finden sind, wird über die ETFs das aktuell sehr erfolgreiche Segment der Kryptowährungen abgedeckt.

SystemAlpha Technology Trend JPHart DE000LS9QUX1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +118,2 % seit 30.01.2020

+110,9 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 5.421.543,03 investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +106,2 %

Erfolgreicher Mix aus China-Aktien und Edelmetallen

Philip Bußmann ( LONGLIFE ) setzt in seinem wikifolio China Hightech auf eine Mischung aus Aktien und Edelmetallen. 80 Prozent des Kapitals investiert er in Unternehmen, die im Bereich von Schlüsseltechnologien tätig sind, welche im Konzept „Made in China 2025“ von der chinesischen Politik beschrieben wurden. Dabei geht es vor allem um Informations- und Kommunikationstechnologien der neuen Generation, High-End gesteuerte Werkzeugmaschinensysteme und Robotertechnologien, Biomedizin und High-Performance Medizingeräte sowie Green Manufacturing/umweltfreundliche Produktion. Bei der Titelauswahl nutzt der seit 2015 vom Trading lebende Bußmann „wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Einflussfaktoren der Börsenkursentwicklungen“. Edelmetall-Investments machen rund 20 Prozent des Depots aus. Diese werden zur Risikoreduktion eingesetzt, weil sie nach Ansicht des Traders häufig an Wert gewinnen, wenn chinesische Aktien stärker fallen. Dieser Mix hat seit dem Start im Mai 2019 zu einer Performance von 108 Prozent geführt. Im Vergleich dazu konnte der maximale Verlust mit rund 17 Prozent auf einem überschaubaren Niveau gehalten werden. Seit dem Jahreswechsel ging es mit dem wikifolio um 14 Prozent nach oben.

China Hightech LONGLIFE DE000LS9PBH6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +111,1 % seit 24.05.2019

+69,2 % 1 Jahr 0,79 × Risiko-Faktor

EUR 10.024.769,53 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +53,8 %

Fast 500 Prozent Performance mit Nebenwerten

Vergleichbar fällt die Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf bei dem wikifolio Tech & GreenTech Aktienwerte von Vincent Soltau ( Juliette ) aus. Dieses Musterdepot gibt es allerdings schon seit Oktober 2016. Einem deutlich höheren Maximalverlust von 48 Prozent steht hier ein Wertzuwachs von fast 490 Prozent gegenüber. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Performance von 51 Prozent. Das derzeit zu 80 Prozent investierte wikifolio besteht vorrangig aus Nebenwerten mit einem hohen Wachstumspotenzial in den Segmenten Technologie und „Green-Tech“ (erneuerbare Energien, alternative Antriebstechniken, etc.). Der Trader achtet dabei auf eine relativ breite Streuung der Werte. Aktuell verteilt sich das investierte Kapital auf 21 Aktien, von denen IVU Traffic als größte Position auf eine Gewichtung von gut sechs Prozent kommt.

Tech & GreenTech Aktienwerte Juliette DE000LS9KKY3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +508,8 % seit 17.10.2016

+127,0 % 1 Jahr 2,54 × Risiko-Faktor

EUR 14.913.753,90 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +51,5 %