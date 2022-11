Die Bestseller-wikifolios im Oktober

Die Hoffnung auf eine Fortsetzung dieser Erholung ist groß. Zählen doch November und Dezember statistisch gesehen zu den drei besten Monaten der DAX-Geschichte. In 80 Prozent aller Fälle gelang dem DAX im November eine positive Entwicklung.

Unter den Top 3 wikifolios mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital im Zertifikat befand sich im abgelaufenen Monat dennoch ein Musterdepot, das ausschließlich auf fallende Notierungen setzt.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im Oktober sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatkäufe Kapitalzuwachs im Oktober (in Euro) Vola-Trading +109,3 % (seit 26.01.2021) 135 758 089,44 NT-CRC-Insights-2.0 +41,3 % (seit 02.07.2021) 135 717 856,18 CETAN - Bearish and Puts only +245,7 % (seit 02.10.2020) 122 694 061,95

Hohe Cashquote sichert die starke Performance

Für Martin Strack ( CetanCapital) und sein wikifolio CETAN - Bearish and Puts only reichte es diesmal allerdings „nur“ zum dritten Platz im Ranking der Anlegerlieblinge. Dass die Nachfrage trotz der starken Kursgewinne an den Märkten anhaltend hoch geblieben ist, dürfte vor allem daran liegen, dass die starke Performance des hier tatsächlich konsequent auf der Short-Seite agierenden Traders unter dem für ihn ungünstigen Marktumfeld kaum gelitten hat. Auf Monatssicht fielen die Kurse nur um rund zwei Prozent zurück, so dass die Gesamtperformance mit 245 Prozent in gut zwei Jahren immer noch mehr als ansehnlich ist.

Hauptgrund für die zuletzt relativ stabile Entwicklung ist die massiv hochgefahrene Cashquote, die aktuell bei über 90 Prozent liegt. Relativ prominent vertreten ist in dem Depot momentan nur ein mit gut drei Prozent gewichteter Put-Optionsschein auf den S&P 500, wo der Trader dank frühzeitigem Einstieg noch mit über 50 Prozent im Plus liegt. Ansonsten scheint das von ihm genutzte statistische und charttechnische Screening aktuell kaum Signale auf der Short-Seite anzuzeigen.

Auch hier überwiegt die Short-Seite

Platz zwei unseres Oktober-Rankings belegt das wikifolio NT-CRC-Insights-2.0. Das von dem seit 1991 an der Börse aktiven Costa Tsitlakidis ( Madula) betreute Musterdepot wurde erst im Juli 2021 eröffnet und ist seit einem halben Jahr als wikifolio Zertifikat investierbar. Die jeweiligen Performancewerte liegen bei 41 bzw. 17 Prozent. Beeindruckend ist dabei vor allem der geringe maximale Drawdown von lediglich 7,5 Prozent. Der Trader handelt überwiegend mit moderat gehebelten Exchange Traded Funds (ETF) auf Aktienindizes. Dabei betrachtet er vor allem Indikatoren wie gleitende Durchschnitte sowie Bewegungsstrukturen der jeweiligen Märkte und agiert nach dem Motto „Solange ein Trend läuft, sollen die Positionen gehalten werden“.

Sein Anlagehorizont ist dabei aber eher kurzfristig. Aktuell beinhaltet das Depot zwei etwas größere Short-Positionen auf den DAX und den S&P 500 sowie 80 Prozent Cash. Der Trader scheint der Erholung an den Märkten also nicht so richtig zu trauen.

Über 50 Prozent p.a.-Rendite nach knapp zwei Jahren

Den größten Zuspruch in Form von neuen Anlegergeldern erfuhr im Oktober das Zertifikat auf das wikifolio Vola-Trading. Helmuth Siller ( HSTrade) betreut dieses Musterdepot seit Anfang des vergangenen Jahres. Auch er bevorzugt den kurzfristigen Handel, weil es ihm damit leichter fällt, eine kontinuierliche Performance zu erzielen und gleichzeitig die Schwankungen klein zu halten. Der mit über 20 Jahren Börsenerfahrung ausgestattete Trader setzt zumeist auf Hebelprodukte auf Aktienindizes, Rohstoffe und Währungspaare. Die Entscheidungsfindung basiert dabei in der Regel auf charttechnischen Analysen, die durch eine Intermarket-Analyse ergänzt werden können. Zurzeit ist der Trader jedoch überwiegend in Cash investiert. In dem Depot befinden sich lediglich einige Einzelaktien mit einem Depotanteil von zusammen ca. 14 Prozent. Der Wertzuwachs von 109 Prozent entspricht bei einem maximalen Verlust von gut 25 Prozent einer durchschnittlichen Jahresperformance von 52 Prozent.

