Die Bestseller-wikifolios im September

Ähnlich schlecht haben sich die Kurse nur im August (minus 65 Prozent) entwickelt. Mit einer Erfolgsquote von rund 40 Prozent ist der September auch derjenige Monat, der Anlegern am seltensten eine positive Performance bescherte. Diese auffällige Saisonalität lässt sich nicht nur beim DAX beobachten. Bei den Hightech-Werten im Nasdaq 100 zum Beispiel sind die Kurse im abgelaufenen Monat sogar um rund sechs Prozent gefallen. Die bei Anlegern beliebtesten wikifolios des Septembers lässt dieser Negativtrend aber kalt.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im September sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatkäufe Kapitalzuwachs im September (in Euro) Nordstern + 358,5 % (seit 18.06.2015 ) 96 775.113,0 Kissigs Nebenwerte Champions + 47,2 % (seit 19.08.2020) 116 392.246,7 Globale Familienunternehmen + 64,3 % (seit 14.04.2020 ) 83 371.922,6

Flexible Investitionsquote als Erfolgsfaktor

Bemerkenswert ist der Kursanstieg des wikifolios Nordstern im September. Durch eine clevere Titelauswahl und erfolgreiche Kurzfrist-Trades konnte das Musterdepot sogar auf neue Allzeithochs gehievt werden. Vielleicht schafft es das von Jörn Remus ( Nordmann2015 ) verwaltete Portfolio auch deshalb auf den ersten Platz der drei wikifolios mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital im Zertifikat im September.

Überzeugen kann der Trader aber schon länger. Die durchschnittliche Jahresperformance liegt nach über sechs Jahren bei starken 27 Prozent. Auf Jahressicht ist das auf Zukunftsaktien, Wachstumsaktien und Megatrends fokussierte Depot sogar mehr als doppelt so stark gestiegen. Vergleichsweise gering fällt in diesem Kontext zudem der maximale Verlust aus, der noch nie höher als 30 Prozent war. Ein Grund dafür dürfte sein, dass der Trader seine Investitionsquote flexibel an das jeweilige Marktumfeld anpasst. Anfang dieser Woche etwa wurden einige Positionen verkauft, um bei dem aktuellen Verkaufsdruck „ein bisschen Risiko aus dem Depot zu nehmen“. Mit rund 30 Prozent Cash wartet Remus nun darauf, dass vielleicht bald Panik am Markt herrscht, was laut dem Trader gute Kaufchancen nach sich ziehen würde.

Nordstern Nordmann2015 DE000LS9GGD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +357,8 % seit 18.06.2015

+61,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 3.689.538,65 investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +27,2 Prozent

Analytisch, langfristig, geduldig

Auf dem zweiten Platz der Anlegerlieblinge im vergangenen Monat steht mit dem wikifolio Kissigs Nebenwerte Champions ein Musterdepot, das noch relativ frisch am Markt ist. Im Sommer 2020 eröffnet, wurde die Emission des wikifolio-Zertifikats kurz vor dem Jahreswechsel durchgeführt. Seitdem gelang ein Kursplus von 21 Prozent, wodurch die Gesamtperformance auf 47 Prozent gestiegen ist. Von dem Hoch bei rund 158 Euro sind die Kurse zuletzt etwas zurückgekommen, was Michael Kissig ( sirmike ) aber nicht groß überrascht hat. „Zum Ausklang des Sommers herrscht eher Flaute bei Börsenumsätzen und Earnings und da reichen schon kleinere Erschütterungen auf der Nachrichtenseite, um die Kurse in den Keller zu schicken. Und an negativen Nachrichten hat es uns die letzten Wochen ja nun wahrlich nicht gemangelt“, schreibt der verantwortliche Trader als Performance-Update in seinem 2018 offiziell ausgezeichneten Investment-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“.

In seinem Portfolio betreibt er einen klassischen Buy & Hold-Ansatz mit langfristigem Anlagehorizont. Bei der Suche nach Hidden Champions, erfolgreichen Mittelstandsunternehmen, Nischenmarktführern und aussichtsreichen Turnaround-Spekulationen konzentriert sich der Trader vor allem auf die Analyse der Bilanzen und Geschäftsberichte der Unternehmen.

Kissigs Nebenwerte Champions sirmike DE000LS9QWQ1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +47,1 % seit 19.08.2020

+38,3 % 1 Jahr 0,72 × Risiko-Faktor

EUR 2.662.465,56 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +41,0 Prozent

Erfolg mit Gründer-Firmen

Bei der in den vergangenen Wochen wohl forcierten Suche nach neuen attraktiven Anlagemöglichkeiten haben die Investoren vermehrt auch das wikifolio Globale Familienunternehmen von Matthias Kühr ( matthiaskh ) entdeckt. Das entsprechende Zertifikat landete dadurch auf Rang drei der Anlegerlieblinge im September. Das im Frühjahr 2020 gestartete Depot kommt aktuell auf eine Performance von 47 Prozent, während der maximale Drawdown auf zehn Prozent begrenzt werden konnte. Der bei einem Asset Manager tätige Startup-Gründer, Investor und Berater hat sich hier auf Aktien von inhabergeführten Unternehmen, Familienunternehmen und Firmen spezialisiert, die von ihren Gründern geführt werden. In diesem Universum sucht er nach qualitativ hochwertigen Firmen mit einer starken Bilanz und einem starken, langfristig orientierten Management. Eine relativ breite Streuung des Kapitals sowie die variable Anpassung der Investitionsquote runden die Strategie in Sachen Risikomanagement ab.

Globale Familienunternehmen matthiaskh DE000LS9QEM8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +64,0 % seit 14.04.2020

+47,0 % 1 Jahr 0,72 × Risiko-Faktor

EUR 819.765,95 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +39,4 Prozent