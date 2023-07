"Atomkraft? Nein danke! PlugPower? Ja bitte! BioNTech? Wird verschenkt!"

Dass Horst Alber ( Alber ) hinter dieser Einstellung steht, wird bereits zu Beginn des Interviews klar, da er schon in seinen jungen Jahren gegen die Nutzung von Atomkraft auf die Straße gegangen ist. Das wikifolio Ethisch-ökologischer Mix hat bis 2022 vom Wasserstoffhype profitiert, dann aber wieder verloren. "Ich habe zwar rechtzeitig Gewinne mitgenommen, bin aber wieder zu früh in den Markt zurückgekommen", erklärt er.

In dieser Podcast Folge nimmt Alber seine Top-Position Plug Power unter die Lupe und erklärt, weshalb er bereits den Schwenk zurück auf die Gewinnerstraße sieht. Warum er BioNTech für deutlich unterbewertet hält und seiner Meinung gerade an der Börse verschenkt wird, erfährst du im Podcast. Also höre dir die Folge an, wir wünschen dir viel Spaß.