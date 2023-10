"Der größte und wichtigste Deal in der Gamingbranche"

Mahan Tahvildari ( Mathematiker ) leitet seit Sommer 2016 erfolgreich das wikifolio Videospiele . Der Trader und zudem erfahrene Gamer, sieht in der Gamingindustrie einen „soliden Wachstumsmarkt“, der durch die stetige Entwicklung neuer und verbesserter Technologien der digitalen Unterhaltung sowie eine Vergrößerung der Kundengruppen „großes Potenzial“ birgt. Das breit gestreute und langfristig ausgerichtete Portfolio beinhaltet grundsätzlich Aktien von Konsolenherstellern, Publishern, Entwicklern, Zulieferern, Fachhändlern und Medienkonzernen, die über Patente, Werbung, Lizenzrechte oder Kooperationen mit Dritten einen Teil ihrer Erlöse in der Videospielbranche erwirtschaften.

Wie es derzeit um den größten und wichtigsten Deal in der Gamingbranche steht, warum bereits Anteile von der Nvidia -Position aufgelöst wurden und wie er sein wikifolio für das anstehende Weihnachtsgeschäft positioniert hat, erklärt er in dieser Podcast Folge. Viel Spaß beim Reinhören!

