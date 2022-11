„Gewinne mitnehmen ist mittlerweile extrem wichtig“

„Jedes Jahr bringt einen weiter, wenn man dazu lernt“, sagt Litschko. Das laufende Börsenjahr ist diesbezüglich keine Ausnahme. Gerade aus schwierigen Situationen lernt man bekanntlich am meisten. „Da ich 2014 mit Börse angefangen habe, bin ich nur den schönen Bullenmarkt gewöhnt“, merkt der Trader an. Buy-and-Hold funktioniert für ihn nicht mehr. Stattdessen, so der Trader, sollten bei Wachstumstiteln und Aktien, die gut gelaufen sind, durchaus mal Gewinne mitgenommen werden. Gier und emotionale Vebundenheit seien fehl am Platz. Mit seinem wikifolio #Future ist er seit 2016 mit dabei und kommt auf eine ansprechende Rendite von durchschnittlichen 12,7 Prozent pro Jahr. Auf Jahressicht konnte er den Nasdaq 100 schlagen, auch wenn Verluste im Bärenmarkt nicht ausblieben. Schlimmeres hat eine erhöhte Cash-Quote verhindert, die immer noch bei knapp 50 Prozent liegt. Welche Lehren er sonst noch aus dem Bärenmarkt mitnimmt, erfährst du im Podcast. Viel Spaß dabei!