Ein Kandidat für den DAX: Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro ist auf Jahressicht der absolute Highflyer im MDAX. In den vergangenen zwölf Monaten ist der Kurs der Bayer-Tochter um über 120 Prozent gestiegen. Der Kursabschlag der laufenden Woche ist dabei sogar schon berücksichtigt. Am Mittwochmorgen eröffnete die Aktie mit einem Minus von über 8 Prozent, nachdem die Muttergesellschaft 22 Mio. Covestro-Aktien an institutionelle Investoren verkauft hat. Obwohl Bayer immer noch über 50 Prozent der Anteile hält und weitere Verkäufe folgen dürften, sehen viele Analysten die Entwicklung unter dem Strich positiv. Schließlich steigt durch den höheren Streubesitz die Chance auf einen Aufstieg in den DAX. Viele Trader bei wikifolio.com denken ähnlich und haben bei der Aktie in dieser Woche zugegriffen.

ROGO79: Börsenhandel nach festem Regelwerk

Paul Rogojan („ROGO79“) allerdings hatte den MDAX-Titel schon direkt zum Start seines wikifolios „Momentum Deutschland Nebenwerte” im vergangenen Juli erworben. Sein Depot soll immer die ca. zehn trendstärksten Aktien aus dem Prime Standard enthalten.

Weil die Covestro-Aktie im Laufe der Zeit enorm gestiegen war und alle Titel ungefähr gleichgewichtet vertreten sein sollen, wurden bereits zweimal Teilverkäufe durchgeführt. Dabei erzielte der studierte Betriebswirt Gewinne von 28 bzw. 48 Prozent. Die jüngsten Ereignisse bei der Bayer-Tochter hingegen zogen keine weiteren Veräußerungen nach sich. Die Investoren wurden aber über die Kommentarfunktion informiert: „Covestro unter Druck! Mutterkonzern Bayer platziert Papiere für 1,5 Milliarden Euro. Eine Aufnahme in den DAX winkt zwar, die Covestro-Papiere verlieren allerdings über sieben Prozent und stehen momentan bei knapp 66 Euro“.

Dass er sich von der Position nicht spontan getrennt hat, dürfte an seinem klar definierten Handelsplan liegen. Er verfolgt hier nämlich eine „regelbasierte quantitative Strategie, bei der nicht ich sondern die Zahlen über Zu- und Verkäufe entscheiden“. Der Trader, der nach eigenen Angaben seine „ganze Zeit und Aufmerksamkeit“ fast ausschließlich dem Börsenhandel widmet, brachte es mit diesem Ansatz bislang auf eine Performance von gut 22 Prozent, während der Maximum Drawdown nur bei 6,6 Prozent liegt. Das dazugehörige wikifolio-Zertifikat wird seit gut einer Woche an der Börse gehandelt.

BoerseOnline: Börsenmagazin spekuliert auf einen Turnaround

Schon wesentlich länger dabei ist das Anlegermagazin Börse Online mit dem im Herbst 2013 gestarteten wikifolio „Börse Online Nebenwerte“. Hier wurde bei der Performance nach einer längeren Konsolidierungsphase (inklusive des Maximalverlustes von 20 Prozent) zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. In den vergangenen drei Monaten gelang trotz des hohen investierten Kapitals von 9,6 Mio. Euro ein Zuwachs von rund 13 Prozent. Die Gesamtperformance konnte dadurch auf 62 Prozent gesteigert werden, wodurch das Allzeithoch nun nicht mehr weit entfernt ist. Mit dem Ende 2013 emittierten wikifolio-Zertifikat konnten Anleger bislang gut 48 Prozent verdienen.

Zu einer weiterhin guten Entwicklung soll nun auch Covestro beitragen. Hier haben die verantwortlichen Redakteure den Kursrückschlag am Mittwoch zum Aufbau einer Position genutzt, die am Donnerstag weiter aufgestockt wurde („Die Aktie ist neu im Depot. Wir spekulieren auf kurzfristig auf einen Turnaround“). Der Titel ist mit einem Anteil von 6,2 Prozent direkt eins der Schwergewichte in dem Portfolio, das bei einer Investitionsquote von 84 Prozent derzeit 20 Einzelwerte beinhaltet.

Die zehn Aktien mit den meisten Trades auf wikifolio.com (24.02.-02.03.2017)

Name ISIN All Buys Sells Nordex DE000A0D6554 1.493 74% 26% BASF DE000BASF111 391 79% 21% GFT Technologies DE0005800601 314 55% 45% Deutsche Bank DE0005140008 302 52% 48% Commerzbank DE000CBK1001 266 56% 44% Daimler DE0007100000 252 47% 53% Manz DE000A0JQ5U3 246 50% 50% Covestro DE0006062144 244 68% 32% Barrick Gold CA0679011084 236 64% 36% NVIDIA US67066G1040 234 58% 42%

