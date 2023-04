Mit perfektem Timing zur Top-Performance

Am Aktienmarkt wird nun einmal die Zukunft gehandelt. Und da Analysten und Volkswirte 2021 mit einem Konjunktur-Aufschwung rechnen, steigen nach dem massiven Einbruch eben auch die Aktienkurse wieder. Zumal sich die ohnehin schon positiven monetären Rahmenbedingungen ja sogar noch weiter verbessert haben. An Geld mangelt es den Kapitalmärkten in dieser Krise jedenfalls nicht.

Logischerweise werden sich viele Anleger jetzt ärgern, dass sie vor gut vier Wochen nicht eingestiegen sind. Zumal es gerade bei den Stimmungsindikatoren reihenweise Kaufsignale gab. Aber im Nachhinein lässt sich das natürlich immer einfach sagen. Wer in Zeiten größter Panik tatsächlich Aktien kauft, der braucht schon jede Menge Mut, Coolness, Erfahrung und vielleicht auch ein entsprechendes Regelwerk. Einige Marktteilnehmer haben diese Coolness in der Praxis gezeigt. Dazu zählen zum Beispiel auch zwei wikifolio-Trader, bei denen die Gesamtbilanz außerdem dafür spricht, dass es sich beim Einstieg am Krisentief nicht um reines Glück handelte.

Philip Fimmen ( NordWind ) etwa konnte bei seinem wikifolio Formel Faktor 10 seit Mitte 2014 mit einer Performance von 279 Prozent glänzen. Zwar wurde ein guter Teil dieses Anstiegs in den vergangenen Monaten erzielt, die Tendenz war aber auch vorher großteils positiv. Die monatelange Pause bei der Kommentierung seiner Trades beendete Fimmen am 12. März mit folgender Ankündigung: „Ich warte hier ab bis auf Tagesebene ein eindeutiges Umkehrsignal kommt. Dann wird in Dax-Titel investiert.“ Zwischen dem 16. und dem 19. März und damit exakt in der Phase, im Zuge derer das Crash-Tief ausgebildet wurde, investierte der Trader dann tatsächlich 80 Prozent seines Kapitals in Aktien, die er nur wenige Tage später mit Gewinnen von bis zu 26 Prozent im Falle von TUI wieder verkaufte. Seitdem erfolgten immer mal wieder solche Kaufwellen inklusive schneller Gewinnmitnahmen. Lediglich ein einziger Trade brachte in dieser Phase ein Minus – das Engagement in Varta wurde mit einem Verlust von überschaubaren 0,2 Prozent beendet.

Seit einer Woche geht Fimmen die Sache etwas ruhiger an und wartet auf die nächsten Chancen: „Ca. 70 Prozent des Depots nun in Cash - wir sind für einen Einkauf zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr gut gerüstet. Es wird eine zweite Abwärtswelle weiter oben erwartet. Bis zu einem Neueinstieg kann es somit etwas dauern. Noch vorhandene Positionen werden, wenn möglich, in Kürze gewinnbringend abgestoßen.“ Wir sind gespannt, ob sich auch diese Prognose bewahrheitet und der Trader dann erneut ein so gutes Timing beweist.