Multibagger im Depot: Das sind die erfolgreichsten wikifolio-Trades aller Zeiten

Platz 3: 5368 Prozent Performance

Mit einer Performance von 5368 Prozent gelang Thomas Mathis ( ThomasMathis) der dritterfolgreichste wikifolio-Top-Trade aller Zeiten. Er verkaufte dafür am 04.01.2022 einen Teil der Tesla-Aktien aus seinem wikifolio Go with the Flow. Die Papiere des E-Autopioniers hatte sich Mathis kurz nach der Eröffnung seines wikifolios im Herbst 2013 ins Depot gelegt.

Go with the Flow ThomasMathis DE000LS9CQS9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.138,9 % seit 27.04.2013

+48,6 % 1 Jahr 1,35 × Risiko-Faktor

EUR 126.430,25 investiertes Kapital

Tesla Das einer der erfolgreichsten Trades aller Zeiten mit Tesla-Aktien gelang, wird niemanden überraschen, der in den letzten Jahren das Börsengeschehen verfolgte. Kaum ein anderes Wertpapier wurde so viel beachtet, wie das des US-amerikanischen E-Autopioniers Tesla. Zum einen wegen der spektakulären Rally der Aktie, zum anderen wegen den regelmäßigen Skandale rund um den exzentrischen Firmengründer Elon Musk.

Mathis bewies bei seinem Tesla-Investment einen langen Atem. Auf eine erste Gewinnmitnahme 2014 - mit einem Plus von rund 107 Prozent – folgten mehrere Jahre des Wartens. Denn beim Kurs der Aktie tat sich – nach einem deutlichen Anstieg im Jahr 2013 - in den Jahren 2014 bis 2019 wenig. 2020 wurde Mathis schlussendlich für seine Geduld belohnt. Die Tesla-Aktie schoss in die Höhe und der Trader sammelte in den Jahren 2020 und 2021 regelmäßig Gewinne ein. Seinen erfolgreichsten Trade mit der Aktie erzielte Mathis schließlich am 04.01.2022 und sicherte sich mit sagenhaften 5368 Prozent Performance den dritten Platz im Ranking.

So handelte Thomas Mathis (ThomasMathis) die Tesla-Aktie Virtueller Aktienbestand im wikifolio "Go with the Flow" im Zeitverlauf

Platz 2: 6166 Prozent Performance

6166 Prozent Performance erzielte Fabian Dreher ( uva) am 12.01.2022 mit dem Verkauf von AMD-Aktien in seinem wikifolio Online Gaming und E-Sports. Dem Hauptberuflichen Finanz-Analysten gelang damit der bisher zweiterfolgreichste wikifolio-Top-Trade.

Online Gaming und E-Sports uva DE000LS9LG87 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +235,9 % seit 23.11.2015

+4,0 % 1 Jahr 0,76 × Risiko-Faktor

EUR 315.597,91 investiertes Kapital

Die Aktie des US-Chipherstellers AMD legte sich Dreher gleich zur Eröffnung seines wikifolios 2015 ins Depot. Kein Wunder, das Unternehmen passt schließlich perfekt zur Handelsidee. In Online Gaming und E-Sports setzt Dreher auf Unternehmen die er für „qualitativ hochwertig und vertrauenswürdig“ hält und von denen er Profitabilität sowohl in „Boom-Perioden als auch Rezessionszeiten“ erwartet. Und mit dem Kauf von AMD bewies Dreher eindeutig den richtigen Riecher. Seit seinem Einstieg bei AMD trennte sich der Trader rund ein Dutzend Mal von Anteilen – knapp die Hälfte dieser Trades erzielte über 3000 Prozent Performance - und sicherte sich so Gewinne und Liquidität für weitere Zukäufe im wikifolio. Sein jüngster Verkauf vom 12.01.2022 brachte im schließlich den „Stockerl-Platz“ im wikifolio-Trade-Ranking ein.

So handelte Fabian Dreher (uva) die AMD-Aktie Virtueller Aktienbestand im wikifolio "Online Gaming und E-Sports" im Zeitverlauf

Platz 1: 8101 Prozent Performance

Der prozentual erfolgreichste Trade in einem Top-wikifolio gelang Sadegh Schafsand ( CompleteMarket) am 16.02.2022. Sagenhaften 8101 Prozent Performance erzielte er mit dem Verkauf von einem Teil seiner Nvidia-Aktien aus dem wikifolio Halbleiter Technologie. Gelingen konnte dieser Trade dank Schafsands Weitblick. Bereits im Sommer 2013 eröffnete er das wikifolio Halbleiter Technologie und investierte damit frühzeitig in eine der erfolgreichsten Branchen der letzten Jahre. Die Nvidia-Aktie war von Anfang an Bestandteil des Depots.

Halbleiter Technologien CompleteMarket DE000LS9KQN3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.130,3 % seit 16.07.2013

+66,7 % 1 Jahr 1,21 × Risiko-Faktor

EUR 310.933,35 investiertes Kapital

Danach hieß es für Schafsand nur noch geduldig sein und Nerven bewahren. Erste Gewinne nahm der Top-Trader bei Nvidia 2018 mit. Er verkaufte 8,7 Prozent seiner Position mit einer Performance von 1654 Prozent. Schon damals eine Performance, von der die allermeisten Anleger nur träumen können. Doch dann kam Corona und Schafsands Nvidia-Position schoss in schwindelerregende Höhen.

Nvidia Wirft man einen Blick auf das Geschäftsmodell von Nvidia, lässt sich schnell erklären, warum die Aktie zu den absoluten Top-Performern der Pandemie zählt. Als einer der größten Entwickler von Grafikprozessoren und Computer-Chips profitiert das Unternehmen von zwei der größten Hypes der letzten Jahre. Denn sowohl für das Zocken, als auch für das Schürfen von Kryptowährungen sind Computer-Chips unerlässlich.

Der nächsten Teilverkauf am 28.01.2021 brachte Schafsand 3796 Prozent Performance ein. Dann verkaufte er noch einmal am 03.11.2021 und erzielte mit 8076 Prozent den bis dahin erfolgreichsten Trade auf wikifolio. Um sich schließlich mit seinem Trade vom 16.02.2022 noch einmal selbst zu überbieten und mit einer Performance von 8102 Prozent endgültig wikifolio-Geschichte zu schreiben.

Wie Sadegh Schafsand (Complete Market) die Nvidia-Aktie handelte Virtueller Aktienbestand im wikifolio Halbleiter Technologie.